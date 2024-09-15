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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 20:31
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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Zonguldak Ereğli karayolu Soğanlı rampasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

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