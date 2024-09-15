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Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkg operasyonu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:34
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Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkg operasyonu

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adliyeden, 13'ü ise emniyetten serbest kaldı.

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