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Adana'da kaza! Sürücü ağır şekilde yaralandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:38
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Adana’da kaza! Sürücü ağır şekilde yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan triportörün sürücüsü ağır yaralandı.

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