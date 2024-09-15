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MDF yüklü tır alev alev yandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:32
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MDF yüklü tır alev alev yandı

Düzce'de MDF yüklü tır otoyolda alev alev yandı.

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