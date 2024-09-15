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Uşak'ta otomobil bina boşluğuna düştü! Ölü ve yaralı var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 01:34
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Uşak’ta otomobil bina boşluğuna düştü! Ölü ve yaralı var

Uşak'ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından bina boşluğuna düştü. Dehşetin yaşandığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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