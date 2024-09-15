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Kayseri'de firari hükümlünün saklandığı yer şoke etti!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 01:42 Güncelleme: 15.09.2024 01:43
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Kayseri’de firari hükümlünün saklandığı yer şoke etti!

Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı.

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