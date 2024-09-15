15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 01:15
ABONE OL
Muğla’da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör