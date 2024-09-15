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Söke'de 21 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:03
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Söke’de 21 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

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