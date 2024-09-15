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Dere kenarında 167 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:08
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Dere kenarında 167 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dere kenarında 167 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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