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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün hayata tutunamadı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:59
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Adana’da hafif ticari aracın çarptığı triportörün hayata tutunamadı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

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