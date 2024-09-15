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Sivas'ta sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:59
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Sivas’ta sınava geç kaldı kabahati halk otobüsünde buldu

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan adaylar içeriye alınmadı.

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