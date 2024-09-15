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Mersin'de korkunç olay! Elleri ayakları bağlanmış ceset bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:58 Güncelleme: 15.09.2024 12:03
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Mersin’de korkunç olay! Elleri ayakları bağlanmış ceset bulundu

Tüyler ürperten olay Mersin'in Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanında meydana geldi. Plastik varil içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi.

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