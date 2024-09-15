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Malatya’da tekstil fabrikasında yangın paniği

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:01
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Malatya’da tekstil fabrikasında yangın paniği

Malatya’da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

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