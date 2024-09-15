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Şanlıurfa’da KPSS heyecanı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:35 Güncelleme: 15.09.2024 12:35
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Şanlıurfa’da KPSS heyecanı

Şanlıurfa’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara giden adaylar, sınav saatini bekledi. Emanet bölümüne yanlarında getirdikleri kişisel eşyaları bırakan adaylar, daha sonra giriş kapılarına yöneldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, üst aramasından geçtikten sonra salonlara alındı.

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