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Myanmar'ı sel vurdu 74 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:31 Güncelleme: 15.09.2024 12:33
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Myanmar’ı sel vurdu 74 ölü

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.

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