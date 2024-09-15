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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:52
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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