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Ordu-Giresun Havalimanı onarım çalışmaları nedeniyle 50 gün uçuşlara kapatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 15.09.2024 17:47
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Ordu-Giresun Havalimanı onarım çalışmaları nedeniyle 50 gün uçuşlara kapatılacak

Ordu-Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak. 16 Eylül 2024 itibarıyla son seferinin ardından toplamda 50 gün kapalı olacak olan havalimanı, son uçuşunu saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirecek.

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