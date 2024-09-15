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Sağanak yağış sonrası D-100'de TIR dorsesi ters döndü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 14:09
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Sağanak yağış sonrası D-100’de TIR dorsesi ters döndü

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu Silivri istikametinde ilerleyen TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.Bariyerlere çarparak savrulan TIR'ın dorsesi ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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