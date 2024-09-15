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Karabük'te KPSS heyecanı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:53
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Karabük’te KPSS heyecanı kamerada

Karabük'te ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'da adaylar ter döktü.

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