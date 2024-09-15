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Bingöl’de sınav geç kalan öğrencileri polisler sınava yetiştirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 14:27 Güncelleme: 15.09.2024 14:46
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Bingöl’de sınav geç kalan öğrencileri polisler sınava yetiştirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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