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Protez saçtan çıkan şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 15.09.2024 13:46 Güncelleme: 15.09.2024 13:50
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Protez saçtan çıkan şoke etti

Karaman’da polisin takibinde olan şahıs, protez saçına gizlediği uyuşturucu madde ile yakalandı.

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