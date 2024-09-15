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Düzce'de fındık dalı onun ellerinde sanata dönüşüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:39
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Düzce’de fındık dalı onun ellerinde sanata dönüşüyor

Düzce'de dedesinden miras kalan sepet örme sanatını yaşatan ve "Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı" olarak belirlenen Recep Erbay, fındık ağacı dallarından birbirinden güzel sepetler örüyor.

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