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Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:31
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Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. Araçların; şanzımanlarını, motorlarını ve daha birçok bölümü söküp tamir edebilen Nehir usta, yaşıtlarınaysa “Diğer çocuklar oyunlar oynasın, ben işimdeyim ve işimi seviyorum” diyerek seslendi.

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