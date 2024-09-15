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Cirit sporcusuna özel asker eğlencesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 15.09.2024 12:28
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Cirit sporcusuna özel asker eğlencesi

Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüpleri cirit eski sporcusu arkadaşlarının askere gidecek olan oğlu için cirit maçı organize ettiler. Asker eğlencesi adıyla düzenlenen cirit müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, cirit eski sporcusu baba, oğlunu askere ciritle uğurladı.

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