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Düzce'de feci kaza! 2 kişi yaralandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 01:05 Güncelleme: 15.09.2024 01:05
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Düzce’de feci kaza! 2 kişi yaralandı

Düzce'de seyir halindeki motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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