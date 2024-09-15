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Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:10
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Mersin’de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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