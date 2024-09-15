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Arıza yapan VİP minibüs alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 11:09
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Arıza yapan VİP minibüs alev alev yandı

Bursa'da yolun ortasında alevlere teslim olan VIP minibüs, cayır cayır yandı.

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