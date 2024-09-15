15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Ekipler seferber oldu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:28
ABONE OL
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! Ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör