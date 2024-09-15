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Malatya'da trafik kazası! 1'i polis 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 03:04
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Malatya’da trafik kazası! 1’i polis 4 yaralı

Malatya'nın yeşilyurt ilçesinde sivil polis aracıyla, sürücüsü öğrenilemeyen bir cip kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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