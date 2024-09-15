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Anadolu Otoyolu'nda TIR alevlere teslim oldu! Araç kullanılamaz hale geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 03:12 Güncelleme: 15.09.2024 03:13
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Anadolu Otoyolu’nda TIR alevlere teslim oldu! Araç kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde T.K.'nin yönetimindeki TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

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