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Düzce'de pat pat faciası! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 02:43 Güncelleme: 15.09.2024 02:43
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Düzce’de pat pat faciası! 2 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde M.K. idaresindeki pat patın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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