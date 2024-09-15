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Küçükçekmece'de adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:15 Güncelleme: 15.09.2024 17:15
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Küçükçekmece’de adam tartıştığı eşini oğlu da babasını bıçakladı

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu adam, tartıştığı eşini bıçakladı. Olaya müdahale eden oğlu ise, babasını bıçakla yaraladı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Suriyeli çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

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