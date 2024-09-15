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Turiste Tatvan’da bıçaklı saldırı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:19
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Turiste Tatvan’da bıçaklı saldırı

Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen Fransız kadın turist, gece saatlerinde kamp yaptığı çadırda bıçaklı saldırıya uğradı.

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