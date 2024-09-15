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Antalya'da feci kaza: 3 ölü 3 yaralı | Soruşturma başlatıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:47
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Antalya’da feci kaza: 3 ölü 3 yaralı | Soruşturma başlatıldı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i 11 aylık bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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