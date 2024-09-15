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Esenyurt'ta husumetli aileler arasında silahlı kavga

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:39
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Esenyurt’ta husumetli aileler arasında silahlı kavga

Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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