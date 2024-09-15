15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da hafif ticari araç ile triportör çarpıştı! Sürücüsü ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 15.09.2024 01:43 Güncelleme: 15.09.2024 01:43
ABONE OL
Adana’da hafif ticari araç ile triportör çarpıştı! Sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan triportörün sürücüsü ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör