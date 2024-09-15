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İzmir Ödemiş'te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:19
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İzmir Ödemiş’te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları büyük heyecana sahne oldu.

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