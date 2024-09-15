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Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:21 Güncelleme: 15.09.2024 16:21
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Esenyurt’ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta komşu telefoncu iki esnaf arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışma meydan muharebesine döndü. Parke taşları ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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