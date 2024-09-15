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Şanlıurfa'da adayların imdadına polisler yetişti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:18
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Şanlıurfa’da adayların imdadına polisler yetişti

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunda adayların imdadına polisler yetişti.

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