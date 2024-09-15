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İstanbul'da bina yangını! Çatı yandı alevler geceyi aydınlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 00:59
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İstanbul’da bina yangını! Çatı yandı alevler geceyi aydınlattı

Kartal'da 3 katlı boşaltılmış metruk binanın çatısında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına aldı.

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