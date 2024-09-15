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Esenyurt’ta sıcak dakikalar! Silahlı çatışma çıktı: Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 00:52
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Esenyurt’ta sıcak dakikalar! Silahlı çatışma çıktı: Yaralılar var

İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde husumetli akrabaların silahlı çatışma paniğe neden oldu. Çatışmada ortalık savaş alanına döndü ve 3 kişi yaralandı.

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