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Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğe yükseldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 23:54 Güncelleme: 15.09.2024 00:10
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Bursa’da korkutan yangın! Alevler göğe yükseldi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp göğe yükselirken, İhbarla olay yerine gelen ekipler yangını 1 saate söndürdü.

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