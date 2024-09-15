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Düzce'de devrilen tarım aracındaki 2 kişi feci şekilde yaralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:23
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Düzce’de devrilen tarım aracındaki 2 kişi feci şekilde yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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