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Anadolu Otoyolu'nda seyreden TIR alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 15.09.2024 06:24
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Anadolu Otoyolu’nda seyreden TIR alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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