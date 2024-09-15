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Manavgat'ta üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz çıktı 25 bin 540 TL para cezası uygulandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:24 Güncelleme: 15.09.2024 12:26
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Manavgat’ta üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz çıktı 25 bin 540 TL para cezası uygulandı

Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletlerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birisinin 1.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, 3'üncü kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 25 bin 540 TL para cezası uygulandı.

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