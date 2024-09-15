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Bitlis Tatvan’da “resim sergisi” açıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 15:33 Güncelleme: 15.09.2024 15:33
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Bitlis Tatvan’da resim sergisi açıldı

Bitlis’in Tatvan Gençlik Merkezi tarafından döngüsel yansımalar temalı “resim sergisi” açıldı.

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