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Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 16:05
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Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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