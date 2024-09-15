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Eski koca, havalimanını birbirine kattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 15:31
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Eski koca, havalimanını birbirine kattı

İstanbul Havalimanı'nda eski eşi ve sevgilisinin yurt dışı dönüşünde, rastlaşan adam, ortalığı birbirine kattı. Kadınla tartışarak küfürler yağdıran adam, güçlükle sakinleştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

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