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Zonguldak'ta palamut fiyatları sezonu 75 TL'den açtı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:26 Güncelleme: 14.09.2024 17:31
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Zonguldak’ta palamut fiyatları sezonu 75 TL’den açtı

Zonguldak'ta günlerdir denizlerde yaşanan bolluk nedeniyle 50 liradan satılan palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı buldu. Palamuda ilginin devam etmesi gözlerden kaçmadı.

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