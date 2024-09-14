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Kazadan 8 saat sonra yardım isteyen sürücünün araçtaki arkadaşı hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:24
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Kazadan 8 saat sonra yardım isteyen sürücünün araçtaki arkadaşı hayatını kaybetti

Samsun'da kazadan 8 saat sonra uçuruma yuvarlanmış araçtan çıkıp yardım isteyen yaralı sürücünün araçta kalan arkadaşı hayatını kaybetti.

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